Футболистка сборной Украины совершила странный фол в матче отбора Евро. Видео

Полузащитник женской сборной Украины Натия Панцулая в концовке ответного стыкового матча отборочного турнира Евро-2022 со сборной Северной Ирландии неоправданно грубо сфолила на сопернице.

При счёте 1:0 в пользу североирландок Панцулая плечом сбила футболистку Сару Макфадден, которая бежала к мячу. При этом Натия изначально была гораздо ближе к мячу, но внезапно побежала в сторону соперницы. Судья удалила украинскую футболистку за грубый фол.

Права на видео принадлежат UEFA. Видео можно посмотреть в «инстаграме» сборной Северной Ирландии.

Матч, который проходил в Белфасте, завершился поражением сборной Украины со счётом 0:2. Северная Ирландия по сумме двух матчей (2:1, 2:0) вышла в финальную часть чемпионата Европы 2022 года.