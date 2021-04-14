Футболистка сборной Украины совершила странный фол в матче отбора Евро. Видео
Полузащитник женской сборной Украины Натия Панцулая в концовке ответного стыкового матча отборочного турнира Евро-2022 со сборной Северной Ирландии неоправданно грубо сфолила на сопернице.
При счёте 1:0 в пользу североирландок Панцулая плечом сбила футболистку Сару Макфадден, которая бежала к мячу. При этом Натия изначально была гораздо ближе к мячу, но внезапно побежала в сторону соперницы. Судья удалила украинскую футболистку за грубый фол.
Права на видео принадлежат UEFA. Видео можно посмотреть в «инстаграме» сборной Северной Ирландии.
Матч, который проходил в Белфасте, завершился поражением сборной Украины со счётом 0:2. Северная Ирландия по сумме двух матчей (2:1, 2:0) вышла в финальную часть чемпионата Европы 2022 года.
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