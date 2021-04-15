«Дубль два». «Зенит» запустил новое шоу о резервной команде

«Зенит» на своём YouTube-канале запустил новое шоу о резервной команде. Оно называется «Дубль два» и рассказывает о буднях «Зенита-2». В первом выпуске рассказывается о матче 17-го тура ПФЛ с клубом «Знамя Труда» (1:3).
«Дубль два» — новое шоу о второй команде сине-бело-голубых! Съемочная группа «Зенит-ТВ» вместе с командой Владислава Радимова отправилась в Орехово-Зуево и рассказывает обо всем, что произошло с «Зенитом-2» в Подмосковье», — написали представители пресс-службы в своём «твиттере».
«Зенит-2» за 19 матчей набрал 34 мяча и занимает пятое место в турнирной таблице ПФЛ. 17 апреля команда должна была провести матч 20-го тура с иркутским «Зенитом», но соперник прекратил существование. В 21-м туре ПФЛ клуб сыграет с клубом «Олимп-Долгопрудный». Встреча состоится 25 апреля.
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