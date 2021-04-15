Орлов: летом Ларссона наверняка заберут из «Спартака»
Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона.
«Ларссон — это игрок, который показывает скорость. Помните, как он бежит на длинных дистанциях? Но его летом наверняка заберут из «Спартака», он уедет куда-нибудь в Европу. На него есть спрос, и «Спартак» может на нём заработать. Но они сами решат, это уже вопрос клуба.
Наверное, надо отдавать, но только сейчас. Потом уже клуб не заработает. Всё-таки клуб должен как-то возвращать деньги. Но он уже принёс пользу «Спартаку». Он молодец, хорошо играет. Джордан умеет забивать — наверное, отец поработал. У него много всяких приёмчиков, подрезок. Он действует не прямолинейно, с хитринкой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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