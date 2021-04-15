«Тоттенхэм» отреагировал на скандал с издевательскими постами нового спонсора клуба

Новый спонсор «Тоттенхэм Хотспур» Dulux извинился за серию постов в социальных сетях, которые последовали за объявлением о партнёрстве «шпор» с производителем красок.
«Мы глубоко сожалеем о постах из нашего официального аккаунта, появившихся сегодня утром в ответ на объявление о наших отношениях с «Тоттенхэм Хотспур». Данные высказывания не отражают того, как мы гордимся тем, что с сегодняшнего дня являемся официальным поставщиком красок для «шпор». Мы расследуем случившееся и приносим извинения всем болельщикам «Тоттенхэма», — говорится в заявлении в официальном «твиттер»-аккаунте Dulux.
«Тоттенхэм» уже отреагировал на извинения компании, опубликовав на своей странице в «Твиттере» беззаботный ответ, заявив, что клуб «на этот раз всё замажет...».
Напомним, «шпоры» в последний раз завоёвывали трофей в 2008 году — тогда им покорился Кубок английской лиги. Из-за такой «засухи» над клубом часто шутят болельщики других команд, что и послужило поводом для нелепых комментариев производителя красок.
- 15 апреля 2021
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
21:01
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
20:21
-
20:04
-
19:47
-
19:42
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:56
-
18:43
-
18:28
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:24
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:29
-
16:01
-
15:53
-
15:33
-
15:31