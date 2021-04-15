«Тоттенхэм» отреагировал на скандал с издевательскими постами нового спонсора клуба

Новый спонсор «Тоттенхэм Хотспур» Dulux извинился за серию постов в социальных сетях, которые последовали за объявлением о партнёрстве «шпор» с производителем красок.



«Мы глубоко сожалеем о постах из нашего официального аккаунта, появившихся сегодня утром в ответ на объявление о наших отношениях с «Тоттенхэм Хотспур». Данные высказывания не отражают того, как мы гордимся тем, что с сегодняшнего дня являемся официальным поставщиком красок для «шпор». Мы расследуем случившееся и приносим извинения всем болельщикам «Тоттенхэма», — говорится в заявлении в официальном «твиттер»-аккаунте Dulux.

«Тоттенхэм» уже отреагировал на извинения компании, опубликовав на своей странице в «Твиттере» беззаботный ответ, заявив, что клуб «на этот раз всё замажет...».

Напомним, «шпоры» в последний раз завоёвывали трофей в 2008 году — тогда им покорился Кубок английской лиги. Из-за такой «засухи» над клубом часто шутят болельщики других команд, что и послужило поводом для нелепых комментариев производителя красок.