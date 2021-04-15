Марсело Бьельса опроверг сообщения о скором продлении контракта с «Лидс Юнайтед»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса опроверг недавние сообщения аргентинских СМИ о том, что он близок к подписанию нового двухлетнего контракта с «павлинами».
Аргентинская ежедневная газета La Nacion в минувшие выходные утверждала, что «Лидс» и Бьельса «очень близки» к достижению соглашения по новому контракту.
«Эта информация далека от действительности. Я игнорирую появление подобных новостей. Такой информации можно доверять только тогда, когда или сам клуб, или я скажем об этом. Только мы владеем подобными данными.
В любом случае, если бы мне нужно было что-то сообщить, я бы это сделал», — приводит слова 65-летнего аргентинского специалиста Sky Sports.
Контракт Марсело Бьельсы с «павлинами» истекает 30 июня 2021 года. «Лидс Юнайтед» в 31 матче набрал 45 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Именно под руководством аргентинца команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.
- 15 апреля 2021
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