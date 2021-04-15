Жена Марсьяля: вокруг моего мужа всегда кружат девушки, которые к тому же моложе меня

Мелани Марсьяль, жена нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Антони Марсьяля, рассказала об особенностях жизни жён футболистов.



«Никогда в жизни я не думала, что стану женой футболиста. Правда, никогда. Это никогда не было моей идеей: проживать жизнь в соответствии с расписанием мужа. Я могу понять людей, у которых есть стереотипы о женах футболистов, потому что у меня они тоже были. Это как: «Ух ты, красивые машины, сумочки». Это первый стереотип, но это совсем не так.



Девушки будут всегда кружить вокруг футболистов. Мой муж может привлечь внимание очень красивых женщин, которые моложе меня. Когда ты в браке с футболистом, то знаешь, что вокруг вас кружат женщины. Но я довольно неплохо с этим справляюсь, говоря себе, что я всегда рядом со своим мужем, что я знаю, как обстоят дела, и управляю ими.



Кроме того, каждый человек в той или иной ситуации самостоятельно принимает решение. Дело же не в том, что какая-то девушка известна на весь мир и очень красива. Она должна быть человеком, которому можно довериться. Вы должны идеально подходить друг другу.



Самый большой стресс – это трансферное окно. Я никогда не ощущала переезд на себе. Большие коробки, новый город. У меня ещё не было всего этого. Я, конечно, больше предпочитаю солнце. Но я говорю о себе, а не об Антони. Его не волнует солнце, он хочет играть в футбол, чувствовать свою важность для команды», – приводит слова Мелани Get French Football News.



Антони и Мелани начали встречаться в 2016 году. В 2018 году у пары родился сын. Брак с Мелани стал вторым для 25-летнего француза — с 2013 по 2016 год Антони был женат на Саманте Жаклин, с которой у него есть двое общих детей.



Антони Марсьяль с сентября 2015 года является игроком «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся манкунианцам в € 60 млн.



В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 22 встречах в английской Премьер-лиге, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами. На его счету также 5 матчей и 2 гола на групповой стадии Лиги чемпионов.

Антони Марсьяль может пропустить остаток сезона