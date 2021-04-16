Харгривз: «Ман Юнайтед» не нужно тратить £ 100 млн на Кейна или Холанда, когда есть Кавани

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз выразил мнение о том, следует ли манкунианцам вкладываться в приобретение нового нападающего.

«Я думаю, что всем хотелось бы иметь в своём составе Гарри Кейна и Эрлинга Холанда, но, имея здесь и сейчас Кавани не нужно идти и тратить £ 100 млн на игрока схожих характеристик.

«Манчестер Юнайтед» нужен правый вингер, им нужен центральный полузащитник или центральный защитник. Наличие Кавани – это страховка, вы можете смело пойти и потратить денежные средства на трёх других игроков

Я думаю, если бы Кавани отыграл весь следующий сезон, он мог бы легко забить 25 голов наряду с другими форвардами. Как наставник Маркуса Рашфорда, Мэйсона Гринвуда и Антони Марсьяля — он идеален. Я бы на 100% оставил его и вложил деньги на укрепление других позиций», — цитирует Харгривза Goal.

Кавани принял участие в 30 встречах за «МЮ» во всех турнирах текущего сезона, отметившись 9 голами и 2 результативными передачами. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.