Луиш Фигу побывал в гостях у Ивана Урганта и почеканил мяч в валенках с Козловским

Обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу побывал гостях у телеведущего Ивана Урганта на передаче «Вечерний Ургант», почеканил мяч в валенках с актёром Данилой Козловским, а также ответил на вопросы.

Сначала Иван Ургант спросил у Фигу, что он любит есть и пить во время просмотра футбольных матчей.



«Если это лето, то я пью что-то охлаждающее – пиво, шампанское. Если это зима, то я предпочитаю красное вино. Ем сыр. И икру ещё», — рассказал футболист.



Затем Ургант уточнил у Фигу, хотел ли бы он выступать под руководством нынешнего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.



«Мне очень бы хотелось поиграть под руководством Зинедина Зидана. Мне особенно хотелось бы узнать, какие бы он давал указания мне (смеётся)», — ответил Фигу.



После этого разговор пошёл о стиле и привычке современных футболистов брить ноги.



«Слава богу, у меня всегда было много волос на ногах. Мне было бы очень сложно постоянно брить волосы или делать депиляцию. У меня до сих пор есть волосы», — рассказал Луиш.



Затем Иван Ургант попросил Фигу сделать выбор между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Это сложный вопрос. Да, конечно, я думаю. Считаю, что очень сложно сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой. Да, моим дочкам нравится футбол, они смотрят. Не бешеные фанатки, но им нравится. Криштиану или Лионель? Им больше нравится их папа», — сказал Фигу.