«Спартак» сам инициировал проверку в отношении начальника команды Козловцева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» сам инициировал проверку в отношении начальника команды Василия Козловцева.
«Проверку Козловцева инициировал сам «Спартак» — «Локомотив» никаких материалов не присылал. «Спартак» заявил устное ходатайство о поверке по поводу необеспечения безопасности на стадионе.
Козловцев сам сказал, что он заходил в судейскую. Мы посмотрели видео, кстати, хорошего качества — да, это был именно Козловцев. «Спартак» поступил честно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Также в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев.
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