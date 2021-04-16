КДК РФС не видит оснований для проверки судей матча «Локомотив» — «Спартак» на полиграфе

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не видит оснований для привлечения судей матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» к проверке на полиграфе.



«У нас нет оснований, чтобы привлекать судей к детектору лжи по этому делу. Мы установили все факты. У нас попросту нет оснований для иных проверок», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним. Впоследствии было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.

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