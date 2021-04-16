Тренер «Славии»: отстранение Куделы повлияло на результат матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски после разгромного поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы от «Арсенала» (0:4) высказался о 10-матчевой дисквалификации защитника команды Ондржея Куделы.



«Того, кто ударил одного из наших игроков ногой, отстранили на четыре матча. Того, кто бил кулаками игрока «Славии», отстранили на три матча. А наш игрок за недоказанное проявление расизма получил самое серьёзное наказание среди всех. Для меня 10 матчей дисквалификации в случае, когда нет доказательств — это шок.



Я даже не поверил, когда мне сказали об этом. Сначала я подумал, что они шутят. Для меня это огромный прецедент.



Честно скажу, отстранение Куделы во многом предопределило исход матча с «Арсеналом», потому что жёсткий вердикт вынесли лишь за день до игры. Это не сказалось на самоотдаче игроков, но Кудела нам сильно мог бы помочь», — приводит слова тренера eurofotbal.cz.