«Астон Вилла» осудила расистские высказывания в адрес Тайрона Мингса

Бирмингемская «Астон Вилла» отреагировала на расистские высказывания в адрес защитника Тайрона Мингса.
«Астон Вилла» испытывает отвращение к ужасающим расистским оскорблениям, направленным в адрес Тайрона Мингса в социальных сетях. Сегодня рано утром Тайрон получил отвратительное и мерзкое личное сообщение в своём аккаунте в одной из социальных сетей.
Мы осуждаем все формы расовой дискриминации и будем и впредь стоять плечом к плечу с Тайроном, который является вдохновляющей фигурой на передовой борьбы с расизмом. Клуб продолжит тесное сотрудничество с английской Премьер-лигой, футбольными властями и социальными сетями для борьбы с этим позорным поведением в Интернете», — говорится в заявлении бирмингемцев на их официальном сайте.
В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись многие футболисты АПЛ. Однако всё чаще звучат призывы прекратить акцию Black Lives Matter с преклонением колена перед началом матчей из-за потери в этом смысла. Первым футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся участвовать в данной акции, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.
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