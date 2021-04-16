«Астон Вилла» осудила расистские высказывания в адрес Тайрона Мингса

Бирмингемская «Астон Вилла» отреагировала на расистские высказывания в адрес защитника Тайрона Мингса.



«Астон Вилла» испытывает отвращение к ужасающим расистским оскорблениям, направленным в адрес Тайрона Мингса в социальных сетях. Сегодня рано утром Тайрон получил отвратительное и мерзкое личное сообщение в своём аккаунте в одной из социальных сетей.



Мы осуждаем все формы расовой дискриминации и будем и впредь стоять плечом к плечу с Тайроном, который является вдохновляющей фигурой на передовой борьбы с расизмом. Клуб продолжит тесное сотрудничество с английской Премьер-лигой, футбольными властями и социальными сетями для борьбы с этим позорным поведением в Интернете», — говорится в заявлении бирмингемцев на их официальном сайте.



В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись многие футболисты АПЛ. Однако всё чаще звучат призывы прекратить акцию Black Lives Matter с преклонением колена перед началом матчей из-за потери в этом смысла. Первым футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся участвовать в данной акции, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

Защитник сборной Англии Мингс разместил скриншот расистских оскорблений в соцсетях