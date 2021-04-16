Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Флик: плохо сплю после вылета из Лиги чемпионов

Флик: плохо сплю после вылета из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, что испытывает проблемы со сном после вылета из Лиги чемпионов.

«Нельзя забыть вылет из Лиги чемпионов так быстро. Я плохо сплю. Мои глаза могут это подтвердить. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться дальше. Впереди три важных и сложных матча, и нашей целью остаётся чемпионство», — приводит слова тренера L’Équipe.

Мюнхенская «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» в эту субботу в рамках 29-го тура Бундеслиги.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире.

«ПСЖ» в матче с «Баварией» установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021