Флик: плохо сплю после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, что испытывает проблемы со сном после вылета из Лиги чемпионов.



«Нельзя забыть вылет из Лиги чемпионов так быстро. Я плохо сплю. Мои глаза могут это подтвердить. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться дальше. Впереди три важных и сложных матча, и нашей целью остаётся чемпионство», — приводит слова тренера L’Équipe.



Мюнхенская «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» в эту субботу в рамках 29-го тура Бундеслиги.



Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире.

«ПСЖ» в матче с «Баварией» установил историческое достижение в Лиге чемпионов