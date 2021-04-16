Флик: плохо сплю после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, что испытывает проблемы со сном после вылета из Лиги чемпионов.
«Нельзя забыть вылет из Лиги чемпионов так быстро. Я плохо сплю. Мои глаза могут это подтвердить. Я выгляжу расслабленным? Может быть, потому, что нам нужно двигаться дальше. Впереди три важных и сложных матча, и нашей целью остаётся чемпионство», — приводит слова тренера L’Équipe.
Мюнхенская «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» в эту субботу в рамках 29-го тура Бундеслиги.
Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире.
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