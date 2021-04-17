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Моуринью — о повреждении Кейна: я оптимистично настроен

Моуринью — о повреждении Кейна: я оптимистично настроен
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил степень тяжести повреждения, полученного нападающим Гарри Кейном во время матча с «Эвертоном».

«Пока рано что-то говорить. Он покинул поле за несколько минут до конца, потому что что-то почувствовал. Позвольте мне быть оптимистичным и верить, что у него есть время для восстановления.

Я верю, что в этом нет ничего серьёзного. Очевидно, что он очень важный игрок для нас. Я не могу много говорить или строить предположения.

Гарри — футболист, который обладает навыками первого касания и завершения. Мы привыкли видеть это на тренировке и знаем, что у него фантастические навыки. Два прекрасных гола не стали сюрпризом для тех, кто видит, как он делает это каждый день на тренировках», — приводит слова тренера BBC.

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