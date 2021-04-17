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Валерий Карпин готов в будущем поработать в Англии или США

Валерий Карпин готов в будущем поработать в Англии или США
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что хотел бы поработать тренером в Англии или Америке. При этом российский специалист заявил, что не готов к «кабинетным» должностям.

«Пошёл бы работать министром спорта? Министром спорта — нет. В РФС — нет. В условный кабинет — нет.

Тренировать в Америке, на другом конце света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку — с удовольствием. Чтобы английский выучить — уже только для этого можно», — сказал Карпин в первом выпуске реалити «Ростов-на-кону» от «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года. Сейчас жёлто-синие, набрав 37 очков в 25 турах, занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на девять очков.

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