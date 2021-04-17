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«Бавария» намерена продлить контракт с Шупо-Мотингом

«Бавария» намерена продлить контракт с Шупо-Мотингом
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг может продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sport1.de.

По информации источника, руководство «Баварии» довольно работой 32-летнего камерунского футболиста и планирует заключить с ним новое соглашение. Действующий контракт Шупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до лета 2021 года.

Шупо-Мотинг перешёл в «Баварию» а правах свободного агента осенью 2020 года. Ранее форвард выступал за «Гамбург», «Майнц», «Шальке», «Сток Сити», «Пари Сен-Жермен» и другие команды. В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол.

«Бавария» в 28 матчах набрала 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В тройку лидеров турнира входят «РЛ Лейпциг» (61) и «Вольфсбург» (54).

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