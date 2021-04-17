Нападающий «Арсенала» Нкетиа может перейти в «Вест Хэм»
Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может перейти в «Вест Хэм», сообщает Yahoo! По информации источника «молотобойцы» намерены вступить в переговоры о переходе футболиста летом.
Эдвард Нкетиа является воспитанником лондонского «Арсенала». Нападающий выступал за английский «Лидс» на правах аренды. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Арсенал» 27 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также нападающий выступает за молодёжную сборную Англии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 18 млн.
«Вест Хэм», набрав в 31-м матче 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.
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