Защитник «Витебска» Жулио Сезар пожаловался на проявления расизма после матча 5-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком» (0:0). На последних минутах игрок не смог реализовать пенальти. Защитник прикрепил фотографию с оскорблениями, на которых видно проявление расизма в его отношении.



«Всем тем, кто поддерживает меня в данный момент, большое спасибо. Я против расизма», – написал Жулио Сезар в своём «инстаграме».



Напомним, ранее футболисты «Ливерпуля» подверглись атаке в социальных сетях после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3). Под постами защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта в «Инстаграме» появились многочисленные комментарии с эмодзи в виде обезьяны. «Фейсбук», которому принадлежит эта соцсеть, уже начал расследование.

Двое футболистов «Ливерпуля» подверглись расизму после матча с «Реалом»