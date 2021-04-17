Самуэль Жиго: в России причиной для драки может стать водка. Шутка!

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго назвал причину, по которой он мог бы полезть в драку.



«В России такой причиной может стать водка. Шутка! Да нет такой причины. Я миролюбивый парень! «Дерусь» только на поле», — цитирует Жиго пресс-служба «Спартака».



Жиго перешёл в московский «Спартак» из «Гента» в 2018 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола.



Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). На втором месте остаётся московский «Спартак» (47), который в 25-м туре уступил «Локомотиву» (0:2) и увеличил своё отставание от первого места до 7 очков.

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