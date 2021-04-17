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Зидан: мне повезло быть тренером «Реала». Но не считаю себя ужасным специалистом

Зидан: мне повезло быть тренером «Реала». Но не считаю себя ужасным специалистом
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что ему повезло стать наставником мадридской команды.

«Это правда, мне повезло быть тренером «Реала». Но я не считаю себя ужасным специалистом. Да, я не лучший тренер в мире, но самое важное — работать со страстью, с азартом. Игроки важнее всего. Сейчас ходит много разных разговоров, но я бы хотел больше говорить о футболе, а не о таких вещах.

Что касается контракта, я рад за Флорентино Переса, который продолжит руководить клубом. Но никто не знает, что будет с остальными. Я рад за президента, но не знаю, что будет дальше. Можно иметь контракт, рассчитанный на 4-5 лет, и уйти на следующий день. Может быть и наоборот. Это ничего не значит», — приводит слова Зидана Marca.

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