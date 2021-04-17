Зидан: мне повезло быть тренером «Реала». Но не считаю себя ужасным специалистом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что ему повезло стать наставником мадридской команды.



«Это правда, мне повезло быть тренером «Реала». Но я не считаю себя ужасным специалистом. Да, я не лучший тренер в мире, но самое важное — работать со страстью, с азартом. Игроки важнее всего. Сейчас ходит много разных разговоров, но я бы хотел больше говорить о футболе, а не о таких вещах.



Что касается контракта, я рад за Флорентино Переса, который продолжит руководить клубом. Но никто не знает, что будет с остальными. Я рад за президента, но не знаю, что будет дальше. Можно иметь контракт, рассчитанный на 4-5 лет, и уйти на следующий день. Может быть и наоборот. Это ничего не значит», — приводит слова Зидана Marca.

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