Сульшер: мы намеренно допускаем ошибки в судействе на тренировках «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что тренерский штаб часто принимает неправильные решения во время судейства тренировок, чтобы игрокам было проще реагировать на ошибки рефери во время официальных матчей.



«То, как вы реагируете, когда решения принимаются не в вашу пользу, — это проверка, которая является частью футбола. Мы часто принимаем заведомо неверные судейские решения во время тренировок, чтобы напомнить игрокам, что такие вещи случаются.



Иногда мы всё равно ошибаемся случайно, поэтому мы знаем, какая это тяжёлая работа. Мне было очень приятно видеть, как они объединяются, столкнувшись с трудностями, и реагируют должным образом», — приводит слова тренера Goal.

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» близок к уровню полуфинала Лиги чемпионов