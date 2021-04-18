«Урал» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 12:00

Сегодня, 18 апреля, состоится матч «Урал» — «Рубин». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный арбитр: Кирилл Силантьев (Самара).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Рубин».



«Урал» в 25 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (43) — на 6-м месте.

