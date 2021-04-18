Хвича получил травму в игре с «Уралом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в первом тайме матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.



Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча. Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.



Кварцхелия мог открыть счёт уже на 2-й минуте, но его удар с угла штрафной не достиг цели.



Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный арбитр: Кирилл Силантьев (Самара).