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Хвича получил травму в игре с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил травму в первом тайме матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча. Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.

Кварцхелия мог открыть счёт уже на 2-й минуте, но его удар с угла штрафной не достиг цели.

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный арбитр: Кирилл Силантьев (Самара).

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Йевтич – 45'
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