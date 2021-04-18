Погба: в этом сезоне «МЮ» должен что-то выиграть. Мы ещё боремся за победу и в АПЛ, и в ЛЕ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о желании выиграть трофей уже в нынешнем сезоне.



«Лично я очень скучаю по трофеям и чувствую, что что-то упускаю. В этом сезоне «МЮ» должен что-то выиграть. Я просто хочу что-то выиграть. Не люблю играть и не побеждать. Я плохо умею проигрывать и так будет всегда, потому что каждый раз, когда я играю, я хочу выиграть. Сейчас в команде все этого очень хотят. Думаю, «Манчестер Юнайтед» всё ближе и ближе к трофею.



У нашего клуба есть большие цели и задачи, которых мы хотим достичь, а именно – победить и сохранить трофей. Это то, чего мы хотим.



Мы всё ещё выступаем в Лиге Европы, нам ещё есть за что бороться. Плюс есть АПЛ. Пока «Манчестер Сити» не гарантировал трофей, мы будем продолжать бороться. У нас всё ещё есть шанс что-то выиграть в этом году, так почему бы и нет?» – приводит слова 28-летнего француза Sky Sports.



В нынешнем сезоне АПЛ Поль Погба провёл 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в 31 матчей набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 11 очков, но имея один матч в запасе. В Лиге Европы «красным дьяволам» в полуфинале предстоит сразиться с «Ромой».

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