«Время прощаться ещё не пришло!» Берг высказался об уходе из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал свой уход из клуба, который произойдёт летом.
«Решение о переходе в «Гётеборг», конечно, было непростым, мы много обсуждали это с семьёй. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов. В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Ещё в начале карьеры я думал о том, что завершить её хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.
Я всё так же агрессивен на поле и нацелен на голы? Да, так и есть. Мы решили, что заранее объявим о моём переходе в «Гётеборг», чтобы сразу убрать все вопросы, расставить точки над i. Теперь ничто не отвлекает меня от игры за «Краснодар», я сконцентрирован на футболе. Все, о чём сейчас думаю, — это о том, как помочь команде в последних матчах сезона. Я очень признателен «Краснодару»: ко мне всегда относились уважительно, мы многого достигли вместе, пробились в групповой этап Лиги чемпионов. И я хочу в ответ отдать максимум.
В оставшихся матчах я намерен помочь команде вернуться на победный путь, забивать решающие голы. Будем двигаться шаг за шагом. Ничего не закончено, мы можем подняться в таблице и постараемся это сделать.
Что скажу болельщикам «Краснодара»? Сейчас не тот момент, чтобы репетировать подобные речи. Впереди несколько важных игр, а я не хочу заканчивать поражениями свою историю в клубе. По-прежнему ощущаю себя частью «Краснодара». Время прощаться ещё не пришло!» — приводит слова игрока официальный сайт команды.
- 18 апреля 2021
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