Глушаков поздравил «Спартак» с 99-летием

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, выступавший за «Спартак», поздравил московский клуб с 99-летием.

«С днём рождения!» — написал Глушаков под постом в «инстаграме» «Спартака», добавив к сообщению красно-белый флаг.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака». За историю выступлений в чемпионатах России и СССР московский клуб завоевал 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубков страны.

Осенью 2018 года Денис Глушаков оказался в центре скандала, когда лайкнул пост актёра и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот призвал уволить Массимо Карреру, на тот момент главного тренера команды. Дениса отстранили от главной команды, а впоследствии итальянский специалист был отправлен в отставку. Сам Глушаков позже перешёл в «Ахмат», где провёл один сезон. После этого он подписал контракт с «Химками».