Тренер «Тамбова»: в перерыве матча с «Арсеналом» провёл «мужской разговор» с игроками

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:0).
«В эмоциях проиграли, соперник нас превзошёл в единоборствах и подборах. Когда ты проигрываешь центр поля, то тяжело что-то сделать. Из-за этого не получался выход из обороны.
В перерыве на эмоциях поговорили с ребятами, но это нормально в мужском коллективе. Этот разговор дал некий импульс во втором тайме, но залетели необязательные голы. Поздравляем соперника с победой, а мы двигаемся дальше, будем настраиваться на следующего соперника», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».
Тульский «Арсенал» в 26 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) идёт на 16-м месте.
- 18 апреля 2021
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