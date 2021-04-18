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Тренер «Тамбова»: в перерыве матча с «Арсеналом» провёл «мужской разговор» с игроками

Тренер «Тамбова»: в перерыве матча с «Арсеналом» провёл «мужской разговор» с игроками
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:0).

«В эмоциях проиграли, соперник нас превзошёл в единоборствах и подборах. Когда ты проигрываешь центр поля, то тяжело что-то сделать. Из-за этого не получался выход из обороны.

В перерыве на эмоциях поговорили с ребятами, но это нормально в мужском коллективе. Этот разговор дал некий импульс во втором тайме, но залетели необязательные голы. Поздравляем соперника с победой, а мы двигаемся дальше, будем настраиваться на следующего соперника», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

Тульский «Арсенал» в 26 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) идёт на 16-м месте.

Тульский «Арсенал» разгромно победил в матче с «Тамбовом»
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