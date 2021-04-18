Гари Невилл — об идее создания Суперлиги: больше всего мне противны «МЮ» и «Ливерпуль»

Легенда «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл вновь прокомментировал идею создания Европейской футбольной Суперлиги.



«Я фанат «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но мне противны слухи о Суперлиге, абсолютно противны. Больше всего мне противны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы притворяются в своём гимне и в своих ценностях — «Ты никогда не будешь один»; мы народный клуб, клуб для болельщиков. «Манчестер Юнайтед» — клуб, более 100 лет назад рождённый рабочими из этих мест, — и они стремятся в лигу без конкуренции, из которой они не могут быть отстранены? Это абсолютный позор.



Честно говоря, «МЮ» должен бороться за лидерство в АПЛ с клубами, которые последние годы стоят на вершине этой лиги — и именно это и есть мой любимый клуб. Я уже 12 месяцев призываю независимый регулятор ввести систему сдержек и противовесов, чтобы остановить идею создания Суперлиги. В клубах, желающих войти в неё, говорит чистая жадность. Они самозванцы. Английскому футболу 100 с лишним лет. Болельщики, которые любят эти клубы, нуждаются в защите.



Я получил огромную пользу от футбола. Я зарабатываю деньги на футболе и вкладываю их в футбол. Я не против денег в спорте, но принципы и дух честной конкуренции таковы, что если «Лестер» выиграет АПЛ, то именно он попадёт в Лигу чемпионов. А «Манчестер Юнайтед» в последние годы редко участвует в Лиге чемпионов. «Арсенал» даже не участвует в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» тоже не участвует в Лиге чемпионов в этом сезоне. Есть ли у этой троицы богом данное право находиться в Суперлиге? Честно говоря, сейчас пришло время обзавестись независимым регулятором и перестать делегировать власть этим клубам. Хватит.



В разгар пандемии и экономического кризиса, когда футбольные клубы на уровне Национальной лиги почти разоряются, увольняют игроков, в Лиге 1 и Лиге 2 клубы находятся на грани исчезновения, у этих толстосумов есть совесть призывать к разрыву АПЛ? Это что, шутка такая?



Мы говорим о больших клубах, но так ли это? «Манчестер Юнайтед» действовал как маленький клуб в течение 8-10 лет. «Арсенал» уже давно действует как маленький клуб. Быть большим клубом — значит действовать правильно в нужное время и в нужном месте.



Я не против модернизации конкуренции, но это захват, абсолютный захват власти. И время для этого выбрано отвратительное. В каком мире живут эти люди, чтобы думать, что они могут лоббировать это в данный непростой для человечества момент времени?» — приводит слова Гари Невилла Sky Sports.



Ранее стало известно, что в число постоянных членов Суперлиги войдут 6 английских клубов («большая шестёрка»): «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый.



По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.

Гари Невилл — о Суперлиге: «МЮ» и остальным членам «большой шестёрки» должно быть стыдно