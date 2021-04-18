«Сегодня для кого-то посадили гвоздики». Газизов ответил на шутку «Спартака» про фиалки

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после победного матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0) отреагировал на шутку пресс-службы красно-белых в преддверии встречи.

«С Федуном, конечно, не общались. Что касается постов про фиалки: гвоздики надо сажать, а не фиалки. Не знаю, для кого, но сегодня посадили для кого-то гвоздики. Задело ли меня? Да ну, бросьте, я взрослый. Команде не показывал, зачем? Они все всё понимают.

Счёт 3-0 — убедительно, могли ещё забивать. Были намного убедительнее, чем они. Почему так произошло — не ко мне всё-таки. Я свою команду поблагодарил. Семь лет назад от меня ушёл мой сын, я вчера его просил о помощи в этой игре. Спасибо ему, с небес он мне помог», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.