Форвард «Уфы» Андрич сравнялся с Азмуном по количеству упущенных голевых моментов в матче

25-летний сербский нападающий «Уфы» Комнен Андрич в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (3:0) повторил статистическое достижение текущего сезона форварда санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна по количеству нереализованных моментов за игру.

«Форвард «Уфы» Комнен Андрич не использовал 3 явных шанса в матче со «Спартаком», сравнявшись с Сердаром Азмуном, не забившим столько же против «Урала» в декабре 2020-го. Ни один другой игрок не губил больше явных моментов в одном матче РПЛ в этом сезоне», — сообщается в «Твиттере» OptaIvan.

В текущем сезоне Андрич, арендованный у загребского «Динамо», принял участие в 19 встречах за «Уфу» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.