Дуглас Сантос стал рекордсменом среди защитников «Зенита» по системе «гол+пас»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметился голевой передачей в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

После этого матча на счету 27-летнего игрока стало 20 очков (3+17) по системе «гол+пас» в рамках РПЛ. Дуглас стал третьим защитником в российской истории «Зенита», набравшим 20 очков за результативность, для этого ему понадобилось всего 53 матча. Об этом сообщает сайт «История Зенита».

Также по 20 очков за результативность в матчах РПЛ за «Зенит» среди защитников имеют Доменико Кришито (76 матчей) и Александр Анюков (142 матча). Таким образом, Дуглас установил новый клубный рекорд.

Сантос перешёл в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга». Также футболист защищал цвета «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранады» и «Наутико Ресифи».