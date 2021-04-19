В Госдуме оценили идею создания футбольной Суперлиги

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал создание европейскими топ-клубами нового турнира — Суперлиги.



«Основной причиной подобных действий является усталость ведущих европейских клубов от формата, который существует на сегодняшний день. Лига чемпионов и Лига Европы устарели, и если ФИФА и УЕФА хотят остаться в тренде клубного чемпионата, то надо срочно что-то предпринимать. Потому что тот формат, который есть сегодня, надоел уже не только болельщикам, но и футболистам.



Естественно, новая Суперлига по зрелищности, финансовой стороне вопроса, посещаемости будет на голову выше. Если в этом случае клубы примут решение не принимать участие в Лиге чемпионов, то она вместе с Лигой Европы сама по себе умрёт», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!