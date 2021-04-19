Лебедев: лучше бы РПЛ вместо негативного отношения к Суперлиге развивала футбол в России

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал реакцию российских футбольных властей на создание европейскими топ-клубами Суперлиги.
Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что создание Суперлиги «противоречит базовым ценностям футбола» и «вносит раскол в европейское футбольное сообщество».
«Отношение РПЛ и РФС понятно и очевидно. С уровнем развития нашего футбола нам в Суперлиге ловить нечего. Нас туда никто не позовёт, и мы в ней принимать участия не будем. Будем просто смотреть по телевизору за клубным чемпионатом, а игроки будут учиться играть в футбол на приставке. Вместо того чтобы высказывать своё негативное отношение, лучше бы РПЛ и РФС развивали клубный футбол в нашей стране», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 19 апреля 2021
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