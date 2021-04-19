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Лебедев: лучше бы РПЛ вместо негативного отношения к Суперлиге развивала футбол в России

Лебедев: лучше бы РПЛ вместо негативного отношения к Суперлиге развивала футбол в России
Футбол / РПЛ 0
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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал реакцию российских футбольных властей на создание европейскими топ-клубами Суперлиги.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что создание Суперлиги «противоречит базовым ценностям футбола» и «вносит раскол в европейское футбольное сообщество».

«Отношение РПЛ и РФС понятно и очевидно. С уровнем развития нашего футбола нам в Суперлиге ловить нечего. Нас туда никто не позовёт, и мы в ней принимать участия не будем. Будем просто смотреть по телевизору за клубным чемпионатом, а игроки будут учиться играть в футбол на приставке. Вместо того чтобы высказывать своё негативное отношение, лучше бы РПЛ и РФС развивали клубный футбол в нашей стране», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В Госдуме оценили идею создания футбольной Суперлиги
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