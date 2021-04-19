«Для России даже Лига чемпионов — пока несбыточная мечта». Бышовец — о Суперлиге

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
«Есть все основания полагать, что Суперлига убьёт европейский футбол. Нынешняя система себя полностью оправдывает, способствует и популяризации, и амбициозности, и интересу к футболу, и повышению уровня других команд в целом. Новая система выглядит необоснованно.
Российскому футболу точно не нужна Суперлига, это делается исключительно в интересах клубов, которые находятся в высоком иерархическом и олигархическом положении. Для команд, имеющих меньшие финансовые возможности, это будет очень проблематично, будет тормозить их уровень футбольного развития.
Выступление наших команд в Лиге чемпионов явно оставляет желать лучшего. Если не считать «Краснодар», который единственный прошёл дальше группового этапа в еврокубках, никто из наших клубов не смог успешно заявить о себе. Для России даже Лига чемпионов пока является несбыточной мечтой. У нас очень мало шансов, как футбольных, так и финансовых, чтобы рассчитывать на участие в Суперлиге», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 апреля 2021
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