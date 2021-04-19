Озил: дети растут с мечтой выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не Суперлигу

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, ранее выступавший за «Реал» и «Арсенал», прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Дети растут с мечтой выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не Суперлигу. Удовольствие от больших матчей заключается в том, что они проходят всего один или два раза в год, а не каждую неделю. Это действительно сложно понять всем футбольным фанатам», — написал Озил на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».