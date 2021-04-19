Томас Тухель высказался о присоединении «Челси» к составу участников Суперлиги

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об участии лондонского клуба в Европейской Суперлиге.



«Я узнал о присоединении к Суперлиге только вчера, но я пришёл в „Челси“, чтобы соревноваться в самых сложных турнирах. Я являюсь частью этого клуба и верю, что руководство „Челси“ принимает правильные решения. Думаю, пока рано судить обо всём. Моя обязанность — тренировать команду, быть сосредоточенным на своей работе.



По поводу Суперлиги слишком много разных мнений. Я понимаю, почему так происходит, но пока не обладаю достаточной информацией. Игроки не участвовали в принятии решений. Пока рано что-то говорить. Мы сосредоточены на предстоящем матче», — приводит слова Тухеля Football.London.

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».