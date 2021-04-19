Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Бари» из Серии С

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С, информирует официальная пресс-служба «петушков».
Каррера возглавил «Бари» 9 февраля, подписав с клубом контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды в Серию B. Однако Массимо был отправлен в отставку после того, как проработал на новом месте чуть более двух месяцев.
«Клуб с уважением относится к нему, как к мужчине и профессионалу, и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля красно-белых. Клуб и его сотрудники желают Массимо всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Бари».
Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Предыдущим местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре 2020 года.
- 19 апреля 2021
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58