Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Бари» из Серии С

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С, информирует официальная пресс-служба «петушков».

Каррера возглавил «Бари» 9 февраля, подписав с клубом контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды в Серию B. Однако Массимо был отправлен в отставку после того, как проработал на новом месте чуть более двух месяцев.

«Клуб с уважением относится к нему, как к мужчине и профессионалу, и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля красно-белых. Клуб и его сотрудники желают Массимо всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Бари».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Предыдущим местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре 2020 года.