АПЛ созвала экстренное заседание клубов. Оно пройдёт без участия «большой шестёрки»

Завтра, 20 апреля, руководители клубов английской Премьер-лиги встретится на экстренном заседании, посвящённом созданию Европейской футбольной Суперлиги.



Как сообщает Sky Sports, заседание пройдёт без представителей «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», которые согласились присоединиться к Суперлиге. В виртуальном совещании под председательством генерального директора АПЛ Ричарда Мастерса примут участие остальные 14 клубов, участвующих в сезоне-2020/2021.



Ранее стало известно, что каждый из клубов при вступлении в Суперлигу получит до € 350 млн. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Участие в турнире, помимо шести английских команд, подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал».

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