Каррагер — о Премьер-министре Великобритании: держитесь подальше от этого шарлатана

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер отреагировал на слова Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который раскритиковал создание Европейской Суперлиги.
«Держитесь подальше от этого шарлатана — Бориса Джонсона. Его приятели дают своим товарищам контракты на миллиарды фунтов стерлингов!
Ты не имеешь права даже упоминать футбольных болельщиков после того, как журнал, в котором ты работал редактором, распял болельщиков «Ливерпуля» после «Хиллсборо», — написал Каррагер на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно увидеть на странице Джейми Каррагера в "Твиттере".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 1989 по 1994 год был корреспондентом Daily Telegraph и освещал события, произошедшие на стадионе «Хиллсборо». 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» произошла давка, которая повлекла смерть 96 болельщиков «Ливерпуля». Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.
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