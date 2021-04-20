Юлиан Нагельсман — главный кандидат на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» определился с основным кандидатом на вакантную должность главного тренера после расставания с 58-летним португальским специалистом Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.
Так, по информации источника, главным кандидатом на пост главного тренера является 33-летний немец Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг». Сам специалист открыт для возможной работы в Лондоне, однако камнем преткновения может стать сумма отступных за тренера в размере € 12 млн, которую запрашивают руководители клуба из Германии.
«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсмана, набрав 61 очко в 29 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Напомним, что вчера, 19 апреля, «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. В последних пяти матчах «шпоры» одержали лишь одну победу, дважды проиграли и столько же раз сыграли вничью. За шесть туров до конца сезона лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.
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