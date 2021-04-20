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Перес — о включении «Барселоны» в Суперлигу: Лапорта сразу понял идею и принял приглашение

Перес — о включении «Барселоны» в Суперлигу: Лапорта сразу понял идею и принял приглашение
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» и Европейской Суперлиги Флорентино Перес рассказал, как в число участников нового турнира попала «Барселона».

«Барселона» находится в трудном финансовом положении. Жоан Лапорта (президент сине-гранатовых. — Прим. «Чемпионата») сразу понял идею и принял приглашение, как и остальные топ-клубы. Суперлига спасёт весь футбольный мир», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее о присоединении к Суперлиге также объявили такие клубы, как «Атлетико» (Испания), «Милан», «Интер», «Ювентус» (все — Италия), «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия). Уже известен формат проведения турнира.

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