«Ещё есть время исправить ошибку». Президент УЕФА обратился к английским клубам Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с обращением к английским клубам, которые согласились участвовать в Европейской Суперлиге.

«Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что ещё есть время изменить своё решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА.

Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».