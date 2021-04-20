«Ещё есть время исправить ошибку». Президент УЕФА обратился к английским клубам Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с обращением к английским клубам, которые согласились участвовать в Европейской Суперлиге.
«Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что ещё есть время изменить своё решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», — сказал Чеферин на конгрессе УЕФА.
Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
- 20 апреля 2021
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