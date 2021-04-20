Чеферин: УЕФА не отменит финансовый фэйр-плей. Его нужно адаптировать к новой реальности
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможной отмене правил финансового фэйр-плей.
«Читал в разных источниках, что мы планируем отменить финансовый фэйр-плей. Позвольте прояснить: этого не произойдёт. Однако нам нужно адаптировать ФФП к новой реальности», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.
Финансовый фэйр-плей был одобрен в 2010 году, а действует с 2011 года. За нарушение его правил в том числе были наказаны российские клубы.
Ранее 12 клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
Источник: УЕФА откажется от финансового фэйр-плей
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