Каррагер: если из-за Суперлиги «Ливерпуль» потеряет Клоппа, владельцы вылетят через неделю

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал владельцев «Ливерпуля» за намерение добиться участия клуба в Европейской Суперлиге.
«Единственная причина, по которой «Ливерпуль» будет участвовать в этой Суперлиге или имеет шанс попасть в неё, — это то, что они выиграли шесть Кубков чемпионов и 19 титулов в чемпионате. Только один из них был завоёван с нынешними владельцами.
Они использовали всё, чего «Ливерпуль» добился в своей истории, даже до Билла Шенкли, чтобы набить собственные карманы.
Самое главное, что все против этого. Юрген Клопп говорил об этом в 2019 году и очень чётко выразил свою позицию. Если «Ливерпуль» потеряет своего тренера из-за этого в следующие 12 месяцев, то владельцы вылетят из клуба через неделю. Я могу вас заверить», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»
- 20 апреля 2021
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