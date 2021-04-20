Каррагер: если из-за Суперлиги «Ливерпуль» потеряет Клоппа, владельцы вылетят через неделю

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал владельцев «Ливерпуля» за намерение добиться участия клуба в Европейской Суперлиге.

«Единственная причина, по которой «Ливерпуль» будет участвовать в этой Суперлиге или имеет шанс попасть в неё, — это то, что они выиграли шесть Кубков чемпионов и 19 титулов в чемпионате. Только один из них был завоёван с нынешними владельцами.



Они использовали всё, чего «Ливерпуль» добился в своей истории, даже до Билла Шенкли, чтобы набить собственные карманы.



Самое главное, что все против этого. Юрген Клопп говорил об этом в 2019 году и очень чётко выразил свою позицию. Если «Ливерпуль» потеряет своего тренера из-за этого в следующие 12 месяцев, то владельцы вылетят из клуба через неделю. Я могу вас заверить», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»