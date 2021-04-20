Один из английских клубов раздумывает над выходом из Европейской Суперлиги

Образованная на днях Европейская Суперлига может в скором времени лишиться одного из своих 12 участников.
Как сообщает The Times, один из английских клубов, присоединившихся к новому турниру, раздумывает над выходом из состава лиги. Руководство клуба, название которого не уточняется, озадачено гневной реакцией болельщиков, и некоторые из управленцев сомневаются, что стоит идти против собственных фанатов.
Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». При этом накануне, 19 апреля, болельщики мерсисайдцев устроили протестную акцию возле домашнего стадиона команды.
Помимо шести английских клубов, о присоединении к Суперлиге объявили «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».
- 20 апреля 2021
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