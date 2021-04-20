УЕФА ведёт переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов до € 7 млрд

УЕФА ведёт переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов с британским инвестиционным фондом, сообщает RMC Sport.



По информации источника, организация хочет увеличить стартовый бюджет турнира с € 4,5 млрд до € 7 млрд. УЕФА планирует пригласить в турнир европейские команды, которые отказались от участия в Суперлиге. Проект обсуждается уже несколько недель. Сообщается, что проект направлен на усиление позиций Лиги чемпионов с дополнительным доходом для клубов.

Напомним, проект европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».