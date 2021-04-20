Семья Глейзеров может продать контрольный пакет акций «МЮ» из-за срыва Суперлиги

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может сменить владельцев.



Как пишет журналист Daily Mail Майк Киган на своей странице в "Твиттере", семья Глейзеров, владеющая почти 75% акции «Манчестер Юнайтед», может рассмотреть вариант с продажей клуба. Такое решение возможно из-за сорвавшихся планов организации Европейской Суперлиги Европы. Манкунианцы являются одними из 12 клубов-основателей турнира.



Семья Глейзеров приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за € 900 млн. За годы их правления болельщики «красных дьяволов» неоднократно устраивали акции против владельцев клуба, критикуя их за чисто бизнес-подход к «МЮ».



Ранее стало известно, что Эд Вудворд покинул пост председателя правления «Манчестер Юнайтед».



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир придумывался в противовес Лиге чемпионов.

Акции «МЮ» резко дешевеют на фоне новостей о выходе клуба из Суперлиги