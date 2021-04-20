Эд Вудворд доработает в «МЮ» до конца 2021 года. Его уход не связан с развалом Суперлиги
Председатель правления «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд в ближайшее время не уйдёт со своего поста.
Как сообщает Sky Sports, 49-летний англичанин продолжит работать в стане манкунианцев до конца 2021 года. Решение о его уходе прорабатывалось на протяжении нескольких месяцев и было запланированным ещё до новостей о крахе идеи Европейской Суперлиги.
Ранее сообщалось, что уход Вудворда может быть связан с реакцией общественности на создание Суперлиги, в которой «Манчестер Юнайтед» должен был участвовать на правах одного из двенадцати основателей турнира.
Эд Вудворд вступил в должность председателя правления «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2013 года. За время его работы в «МЮ» он неоднократно критиковался болельщиками «красных дьяволов».
Семья Глейзеров может продать контрольный пакет акций «МЮ» из-за срыва Суперлиги
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
00:27
-
00:22
-
00:08
-
00:04
- 20 апреля 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:48
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
22:11
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам