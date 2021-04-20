Эд Вудворд доработает в «МЮ» до конца 2021 года. Его уход не связан с развалом Суперлиги

Председатель правления «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд в ближайшее время не уйдёт со своего поста.



Как сообщает Sky Sports, 49-летний англичанин продолжит работать в стане манкунианцев до конца 2021 года. Решение о его уходе прорабатывалось на протяжении нескольких месяцев и было запланированным ещё до новостей о крахе идеи Европейской Суперлиги.



Ранее сообщалось, что уход Вудворда может быть связан с реакцией общественности на создание Суперлиги, в которой «Манчестер Юнайтед» должен был участвовать на правах одного из двенадцати основателей турнира.



Эд Вудворд вступил в должность председателя правления «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2013 года. За время его работы в «МЮ» он неоднократно критиковался болельщиками «красных дьяволов».

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