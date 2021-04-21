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FA: Суперлига могла разделить футбол, но вместо этого она объединила всех нас

FA: Суперлига могла разделить футбол, но вместо этого она объединила всех нас
Футбол / Англия 0
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Футбольная ассоциация Англии сделала заявление по поводу провала проекта Европейской Суперлиги.

«Мы приветствуем известие о том, что некоторые клубы решили отказаться от участия в Европейской Суперлиге, которая угрожала всей футбольной системе. Английский футбол имеет славную историю, основанную на возможностях для всех клубов. Игра единодушно не одобряла закрытую лигу. Это было предложение, которое по замыслу могло разделить футбол, но вместо этого оно объединило всех нас.

Мы хотели бы поблагодарить болельщиков, в частности, за их влиятельный и недвусмысленный голос в это время, верность руководящим принципам футбола. Это мощное напоминание о том, что футбол всегда был, есть и будет для болельщиков. Также хочется поблагодарить премьер-министра, государственного секретаря и министра спорта Англии за их непоколебимую поддержку», — сказано в заявлении FA в «Твиттере».

«Манчестер Сити» — первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги
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