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Жерар Пике о Суперлиге: футбол принадлежит болельщикам. Сегодня больше, чем когда-либо

Жерар Пике о Суперлиге: футбол принадлежит болельщикам. Сегодня больше, чем когда-либо
Футбол / Испания 0
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался на тему создания Европейской Суперлиги.

«Футбол принадлежит болельщикам. Сегодня больше, чем когда-либо», — написал Пике в своём «твиттере».

Ранее проект Европейской Суперлиги покинули пять из шести команд АПЛ. Единственным клубом из английской Премьер-лиги, который пока официально не объявил о снятии с нового турнира, является лондонский «Челси».

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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